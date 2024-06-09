Первые результаты доклинических исследований вакцины от рака получат до конца года
Мурашко: результаты доклинических испытаний вакцины от рака будут к концу года
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что до конца года представят первые результаты доклинических исследований вакцины против рака. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Первые результаты рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», — рассказал Мурашко.
По словам министра, над вакциной совместно работают несколько научных команд. Это представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Они получили на эти цели госфинансирование. Разработка препарата ведется в рамках госзаданий, подчеркнул министр.
Ранее врач-онколог Игорь Самойленко объяснил, что новую разработку нельзя назвать победой над всеми видами рака, но вакцина позволит получить хороший противоопухолевый защитный эффект.
Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов считает, что вакцина от рака будет неэффективна из-за отсутствия специфического антигена, который бы отличался от нормальных клеток.