Утреннюю зарядку предложили ввести в школах России

Депутат Госдумы Георгий Арапов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести утреннюю зарядку в школах. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

По словам депутата, физическая активность ребенка после поступления в школу снижается почти вполовину, и уроки физкультуры этого не возмещают. Также Арапов отметил, что более 6% детей страдают ожирением, а у каждого пятого есть лишний вес.

«Любой тип ожирения у детей и подростков может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а также нарушения в работе репродуктивной системы», — подчеркнул депутат.

Он заявил, что ежедневно перед первым уроком ученики могли бы делать зарядку, которая заняла бы 10-15 минут, при этом не потребовала бы денежных затрат. По его данным, такую идею поддерживают более 82% опрошенных россиян.

Ранее врач-педиатр Екатерина Морозова рассказала о последствиях детского ожирения.