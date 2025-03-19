Педиатр Морозова: ожирение у детей негативно отражается на половом развитии

Ожирение может вызвать опасные заболевания, такие как гипертония и сахарный диабет второго типа. У детей ожирение развивается быстрее, чем у взрослых, и влияет на половое развитие. Старший врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова в беседе с «ФедералПресс» назвала основные причины детского ожирения.

Специалист выделила два критических периода в формировании организма ребенка, когда нужно контролировать массу тела: в возрасте четырех-пяти лет и в 11–12 лет. Многие родители считают, что избыточный вес вызван гормональными или генетическими нарушениями, но это всего 3–5% случаев. В 95–97% случаев ожирение возникает из-за неправильного питания, низкой физической активности и предрасположенности.

Вероятность ожирения у ребенка выше, если оба родителя имеют избыточный вес. Основные причины — пропуск завтрака, поздние и обильные ужины, недостаток физической активности, недостаток сна, а также недостаток фруктов, овощей и белков в рационе, подчеркнула Морозова.