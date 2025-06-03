Уровень заболеваемости ВИЧ за 2024 год снизился на 10%

В России в последние несколько лет снижается уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями. Об этом сообщила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За прошедший год, по сравнению с 2023-м, еще снизилась почти на 10%, и заболеваемость прошедшего года ниже в среднем, чем многолетняя», — отметила она.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что ситуация по-прежнему требует пристального внимания. В частности, необходимо уделять повышенное внимание диагностике заболевания, чтобы снизить распространение инфекции.

С января по начало мая бесплатное и анонимное ВИЧ-тестирование в Подмосковье прошли почти 630 тысяч человек. Чтобы сдать анализ, нужно обратиться в специальный кабинет в поликлинике по месту жительства или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках.