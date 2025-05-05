Почти 630 тысяч жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в Московской области бесплатно и анонимно. С начала года услугой воспользовались почти 630 тысяч человек.

Иногда инфекция долгое время никак не проявляет себя, поэтому некоторые люди могут не знать о диагнозе.

«Прохождение тестирования на наличие ВИЧ-инфекции — такая же важная часть заботы о себе, как и регулярная проверка своего здоровья во время диспансеризации», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы сдать анализ, следует обратиться в специальный кабинет в поликлинике по месту жительства или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках. Кроме того, в Подмосковье действуют мобильные медицинские комплексы.

Подробную информацию об инфекции и способах лечения можно найти на сайте.