Уровень формальдегида и оксида азота в Москве превысил норму

В воздухе Москвы превышено содержание формальдегида и оксида азота. По данным Росгидромета , в 48% российских городов воздух загрязнен до опасных уровней.

Формальдегид вызывает опухоли, мутации, аллергию и поражает легкие. Оксиды азота, соединяясь с водяным паром в воздухе, образуют азотистую и азотную кислоты.

Эти кислоты разрушают легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям и отеку легких.

Накануне правительство Москвы сообщало, что в столице разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся ниже предельно допустимых значений.

На 12:00 возле автотрасс были зафиксированы следующие показатели загрязнения воздуха: оксид углерода — 0,1 предельно допустимой концентрации, диоксид азота — 0,2, оксид азота — 0,3, диоксид серы — менее 0,1, взвешенные частицы РМ10 — менее 0,1 предельно допустимой концентрации, взвешенные частицы РМ2.5 — 0,1.

На других территориях аналогичные показатели следующие: оксид углерода — 0,1 предельно допустимой концентрации, диоксид азота — 0,2, оксид азота — 0,3, диоксид серы — менее 0,1, приземный озон — 0,2, взвешенные частицы PM10 — 0,1, взвешенные частицы PM2.5 — 0,1.

Сероводород не превышал порог запаха и рекомендованный ВОЗ безопасный уровень воздействия.

В октябре над столицей несколько дней нависала туманная дымка. Из-за плохой видимости закрывали аэропорты Внуково и Домодедово. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, почему и для кого московский туман может быть опасен.