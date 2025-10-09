Сегодня 17:32 Москву душит смертельно опасный туман. Кто в зоне риска? Врач Овечкин рассказал, почему московский туман может быть опасен 0 0 0 Фото: Туман в Жуковском / Медиасток.рф Эксклюзив

Уже несколько дней над столицей нависает туманная дымка. Из-за плохой видимости закрыли аэропорты Внуково и Домодедово, а автомобилистам советуют быть аккуратнее на дорогах. Однако опасность таится не только на трассах — она витает прямо в воздухе, предупреждают врачи. Как сильный туман отражается на самочувствии людей и почему его нельзя назвать безобидным — в материале 360.ru.

Как туман влияет на самочувствие людей Туман вызывает повышенную влажность, и люди с хроническими заболеваниями бронхов могут дышать легче, рассказал 360.ru врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. «Он увлажняет верхние и нижние дыхательные пути», — пояснил эксперт. Когда появляется туман, в воздухе образуются большие капли, на которых собираются пыльца, тяжелые металлы и другие примеси. «В воздухе эти капли укрупняются, падают на землю и не могут навредить: они будут далеко от органов дыхания — уже на земле. Потому мы и видим влажный асфальт», — заявила 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Фото: Загрязнение воздуха в Люберецком районе / Медиасток.рф

Однако некоторым людям в туман дышать, наоборот, труднее. Это аллергики, люди с проблемами сердца и сосудов, бронхиальной астмой. Их дыхание может нарушаться, формироваться одышка, ведь влага становится компрометирующим фактором. В таких погодных условиях людям из группы риска следует более внимательно относиться к приему терапии и использовать ингаляторы.

Человек не выпил таблетки с утра, потому что было хорошее давление. И потом оно начало подниматься. Это нагрузка на сосуды. Естественно, туман только усилит состояние: дыхание станет тяжелым из-за повышенной влажности воздуха. Людмила Лапа

Кроме того, на улице следует надеть защитную маску и менять ее каждый час. Сидеть дома врач не советовала — наоборот, лучше выйти погулять в парк, чтобы поймать последнее осеннее тепло. Это хорошо скажется на организме.

Фото: Аномальный туман в Москве / Медиасток.рф

«Во время тумана утром и вечером лучше полоскать горло содовым раствором, чтобы не было грибковой сенсибилизации на слизистых. Тогда человек будет чувствовать себя хорошо. При появлении кашля или любого другого дискомфорта важно усилить терапию, которую назначит пульмонолог», — рассказала врач. Вредные примеси в тумане — правда или миф? Это не выдумка. Они могут появиться воздухе Москвы и Подмосковья в ближайшие дни из-за тумана, предупредили в Гидрометцентре. Так бывает в случаях, когда в городах есть промышленные предприятия, которые выбрасывают примеси в атмосферу, сообщил Овечкин. «Туман и неподвижность воздуха формируют смог, а он оказывает негативное влияние на самочувствие», — отметил эксперт.

Фото: Аномальный туман в Москве / Медиасток.рф

Как защититься от вредного тумана Количество примесей в атмосфере можно отследить через мобильные приложения, которые показывают индекс качества воздуха: AQI до 50 (хороший) — безопасно;

AQI 51-100 (умеренный) — приемлемо, но для чувствительных групп может быть риск;

AQI 101-150 (нездоровый для чувствительных групп) — дети, пожилые, астматики должны сократить пребывание на улице;

AQI 151+ (нездоровый/опасный) — всем следует минимизировать активность на открытом воздухе. Если индекс поднялся выше 100 единиц, время пребывания на улице придется ограничить. Тренировки также стоит перенести в помещение. Окна закрыть и отказаться от проветривания квартиры.

Фото: Люди в масках в период эпидемии коронавируса / Медиасток.рф

Во время смога лучше использовать кондиционер с закрытым контуром, то есть тот, который не забирает воздух с улицы. При необходимости выйти из дома — надеть маску или респиратор. Они должны плотно прилегать к лицу. Дома важно проводить влажную уборку. Можно дополнительно использовать очиститель воздуха с фильтром. Для поддержания организма следует полоскать горло и нос солевым или солево-содовым растровом, пить больше воды, принимать душ, чаще менять одежду и укреплять иммунитет продуктами с витаминами C, E, A: орехи, цитрусовые, черная смородина, морковь, тыква, шпинат, отвар шиповника.