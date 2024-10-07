Уролог рассказал, как сохранить мужское здоровье до глубокой старости

Для поддержания мужского здоровья до глубокой старости нужен комплексный подход. Об этом изданию «Южноуральская панорама» рассказал заведующий отделением урологии Челябинской областной клинической больницы, главный уролог минздрава региона Сергей Кокнаев

«Нужно вести здоровый образ жизни.<…> Помимо физической активности, отказа от вредных привычек и правильного питания, важно вовремя обращаться к врачу», — заявил уролог.

Кокнаев отметил, что необходимо проходить регулярные обследования у эндокринолога, психиатра и нарколога. Также необходимо сдавать анализы и тесты на проверку репродуктивного здоровья.

Уролог Сергей Королев назвал шесть причин расстройства мужского здоровья. Проблемы с потенцией могут появиться не только из-за вредных привычек, но и из-за стресса, сердечно-сосудистых заболеваний, курения, травм и гормональных нарушений.