Сегодня 17:48 Снижение потенции после 40 лет: какие главные «тревожные звоночки»? Репродуктолог Боголюбов назвал первые признаки снижения потенции после 40 лет 0 0 0 Фото: Freepik Здоровье

Врачи

Отношения

Мужчины

Медицина

Секс

Психология

Секс после 40 лет может быть не менее ярким и волнующим, чем в молодости. Однако, несомненно, с возрастом у мужчин могут возникать проблемы с потенцией. Из-за чего она снижается, на что обратить внимание в первую очередь и как сохранить сексуальную функцию, выяснил 360.ru.

Причины снижения потенции у мужчин Снижение потенции может быть вызвано различными факторами, включая психологические и психосоматические. Психологические причины включают стресс, тревогу, депрессию, проблемы в отношениях и другие эмоциональные состояния. Например, стресс влечет снижение уровня тестостерона — гормона, который играет важную роль в мужской сексуальности. Тревога и депрессия также могут влиять на сексуальное желание и возбуждение. Проблемы в отношениях, например недопонимание, конфликты или отсутствие эмоциональной близости, негативно сказываются на сексуальной функции.

Признаки снижения потенции после 40 лет Снижение потенции — это проблема, с которой может столкнуться каждый мужчина. Однако после 40 лет ее вероятность возрастает. Важно уметь распознавать признаки, чтобы вовремя обратиться к врачу и начать лечение. К признакам снижения потенции относятся: снижение сексуального влечения;

отсутствие эрекции или ее недостаточная стойкость;

преждевременная эякуляция;

болезненные ощущения во время полового акта.

Фото: Freepik

Кроме того, вне зависимости от возраста и психического статуса у здорового мужчины есть утренняя эрекция, рассказал 360.ru репродуктолог Сергей Боголюбов. «Тело работает во время сна автономно. Под утро, во время фазы быстрого сна, возникает эрекция. Этому способствует пик тестостерона с шести до девяти часов утра, наполненный мочевой пузырь, который создает в малом тазу венозный стаз, когда венозная кровь отливает от полового члена», — уточнил Боголюбов.

Интересно У здорового мужчины во время ночи и утра должно возникать шесть-восемь эрекций длительностью 15-20 минут. Напряжение полового члена в это время достигает 70-80%. Поскольку ночью мужчина спит и отследить этот момент не может, следует ориентироваться на его последнюю эрекцию. У здорового мужчины во время ночи и утра должно возникать шесть-восемь эрекций длительностью 15-20 минут. Напряжение полового члена в это время достигает 70-80%. Поскольку ночью мужчина спит и отследить этот момент не может, следует ориентироваться на его последнюю эрекцию.

«Когда мужчина проснулся, утренняя эрекция должна быть не менее чем в 50% случаев. Если их становится меньше, это первый звоночек», — объяснил врач.

Фото: Christophe Gateau/dpa / Global Look Press

Второй признак — снижение полового влечения, то есть либидо. Это первое, что происходит при падении уровня половых гормонов, развитии депрессивных состояний, запредельном стрессе. «Тревожным звонком» может быть набор лишнего веса. Это косвенный признак, что есть проблемы в гормональной системе. Гипертония — еще один сигнал, предупреждающий о снижении потенции в будущем. «Эрекция — это сосуды. Будут возникать проблемы, если давление повышается», — добавил Боголюбов. Есть и другие косвенные признаки, которые могут указать на начавшийся процесс ухудшения потенции. Это проблемы с сердцем и опорно-двигательным аппаратом, в частности с поясницей, постановка диагноза «остеохондроз» и других нервных заболеваний, связанных с позвоночником. В будущем они проецируются в ухудшение сексуальной функции.

Фото: Unsplash

Как усилить потенцию Для усиления потенции можно попробовать следующие методы: здоровый образ жизни;

правильное питание;

снижение стресса;

консультация с врачом. «Эта проблема сейчас стоит остро не только в контексте возрастного аспекта, но и в контексте социальной обремененности. Возможно, в семье нарушена коммуникация, есть тревога за детей. Поэтому мужчины подвержены большому психоэмоциональному стрессу», — рассказал 360.ru сексолог, эксперт в области репродуктивного здоровья кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. Он подчеркнул, что сегодня с подобными проблемами обращаются и молодые мужчины — в возрасте до 30 лет.

Фото: Gaelle Marcel / Global Look Press

Проблема усугубляется тем, что из-за ее интимности к специалистам обращаются в среднем 10% мужчин. Остальные полагаются на рекламу в интернете или по телевизору. Это не всегда приводит к положительному результату. У каждого препарата есть список показаний и противопоказаний, а у мужчин нередко присутствуют сопутствующие заболевания. Поэтому следование рекламе может привести к побочным эффектам. Если же вмешается специалист, проблему можно решить достаточно быстро.

Фото: Unsplash

Для повышения потенции нужен комплексный подход. Медик проконсультирует в области урологии, эндокринологии, поможет наладить режим сна и бодрствования, составит план лечения. Оно может включать психотерапию, медикаментозную терапию или другие методы. «В большинстве случаев мы сталкиваемся со смешанной проблемой. Врач поможет выделить приоритетное направление для коррекции», — подытожил Лордкипанидзе.