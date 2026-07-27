Уролог Гладышев призвал мужчин после 40 лет сдавать анализ на рак простаты

На днях глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал мужчинам чаще проходить репродуктивную диспансеризацию. Это нужно не только для здоровья будущих детей, но и для собственного самочувствия. Врач уролог-андролог Владислав Гладышев рассказал, какие анализы нужно сдать и почему.

В репродуктивную диспансеризацию входит сдача спермограммы, когда измеряют количество сперматозоидов в одном миллилитре жидкости, их активность и строение, наличие инфекций, в том числе неполовых.

«В возрасте более 40 лет надо делать анализ, который называется простат-специфический антиген. Это профилактика рака предстательной железы, который сейчас очень помолодел», — рассказал врач.

Еще один важный показатель — измерение уровня гормонов, которые хоть и косвенно, но все же влияют на репродуктивную функцию.

Кому можно пройти мужскую диспансеризацию и как на нее записаться — в материале 360.ru.