27 июля 2026 18:50 Мужское здоровье под контролем: как пройти репродуктивную диспансеризацию и зачем это нужно Уролог-андролог Гладышев: мужчины меньше следят за здоровьем, чем женщины Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Здоровье

Исследования

Врачи

Поликлиники

Россия

Мужчины

Диспансеризация

Госуслуги

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал российских мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию — обследование, которое выявляет не только риски для зачатия, но и скрытые заболевания, такие как простатит, инфекции и даже рак предстательной железы. Что входит в программу, кому она доступна и как мягко подтолкнуть партнера на поход к врачу — в материале 360.ru.

Что входит в репродуктивную диспансеризацию Репродуктивная диспансеризация требуется для оценки репродуктивного здоровья человека. Женщины проходят ее чаще, так как многие планируют стать мамами. Однако сегодня врачи говорят, что роль мужчины в успешном зачатии и будущем здоровье малыша важна не меньше. Она делится на два этапа: консультацию врача и лабораторные и инструментальные исследования. В цикл обследований входит: сдача спермограммы;

анализы на половые и неполовые инфекции;

анализ на простат-специфический антиген;

анализы на уровень гормонов. По результатам первого этапа диспансеризации человеку присуждают определенный статус. К первой группе относят людей без заболеваний, ко второй — тех, кто также здоров, но есть факторы риска, а у третьей группы уже есть заболевания репродуктивной системы. Как правило, им назначают дополнительные исследования и лечение.

Фото: Медиасток.рф

Спермограмма Этот анализ показывает, какое количество сперматозоидов находится в одном миллилитре жидкости, а также их активность и структуру. От этих факторов зависит успех зачатия, рассказал 360.ru уролог-андролог Владислав Гладышев. Инфекции «Еще один очень важный пункт — сдача анализов на наличие генитальных (половых. — Прим. ред) инфекций. Они передаются половым и неполовым путем и затрагивают репродуктивные органы», — отметил врач. Примерный список анализов: хламидиоз;

гонорея;

трихомониаз;

микоплазмоз;

уреаплазмы;

грибы Кандида;

аэробные и анаэробные бактерии. Их диагностируют путем ПЦР-соскоба, анализа мочи или теста «Андрофлор».

Фото: Медиасток.рф

Простатспецифический антиген Мужчинам после 40 лет рекомендуют делать анализ на простат-специфический антиген. «Это профилактика рака предстательной железы, который очень сейчас помолодел», — объяснил Гладышев. Нормальный уровень общего ПСА (простат-специфического антигена) в крови у мужчин обычно составляет: для мужчин 40–49 лет — до 2,5 нг/мл;

50–59 лет — до 3,5 нг/мл;

60–69 лет — до 4,5 нг/мл;

70–79 лет — до 6,5 нг/мл. Если он колеблется в коридоре 4-10 нг/мл, то врачи говорят о 20-25%-ном риске воспаления простаты или аденомы. Если показатель выше, то пациенту говорят о вероятности рака в 50%. В этом случае обязательно наблюдение у уролога-андролога.

Фото: Медиасток.рф

Гормоны Еще один важный показатель мужского здоровья — уровень гормонов. Он косвенно, но все же влияет на репродуктивную функцию, отметил уролог. Базовый набор анализов на гормоны выглядит следующим образом: Тестостерон общий — главный мужской гормон, отвечает за силу, энергию и образование сперматозоидов;

ФСГ — фолликулостимулирующий гормон. Управляет работой яичек и отвечает за созревание сперматозоидов;

ЛГ — лютеинизирующий гормон. Помогает вырабатывать нужное количество тестостерона;

Пролактин — влияет на уровень половых гормонов, его избыток мешает нормальной работе репродуктивной системы;

ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны. Показывает, какая часть тестостерона активна и доступна для организма. Цели репродуктивной диспансеризации Большинство думает, что если мужчина не планирует детей, то ему можно и не проходить обследование репродуктивной системы. Однако это суждение ошибочно. Отсутствие желания заводить потомство не отменяет того факта, что крепкое мужское здоровье пригодится его обладателю в любом возрасте.

Фото: West Coast Surfer/moodboard / www.globallookpress.com

Обследования в рамках этой программы покажут не только готовность заводить детей, но и возможные заболевания, которые в будущем могут принести пациенту дискомфорт, например простатит, орхит, эпидидимит, уретрит, эректильную дисфункцию и другие. А иногда случается так, что дети рождаются незапланированно. И чтобы малыш родился здоровым, его родители тоже должны быть в хорошей форме. Кому доступна репродуктивная диспансеризация Комплекс обследований могут пройти мужчины в возрасте 18-49 лет. Он доступен один раз в год в поликлинике по месту прикрепления. Как записаться на репродуктивную диспансеризацию На портале госуслуг можно записаться на обычную диспансеризацию. Однако если хочется пройти именно репродуктивное профилактическое обследование, то сначала следует прийти к терапевту и попросить у него соответствующее направление.

Фото: РИА «Новости»

Мужчины не следят за здоровьем? Стали ли мужчины активнее следить за своим репродуктивным здоровьем по собственной инициативе? Гладышев отметил, что такое сегодня, к сожалению, встречается нечасто. «Это социально значимый вопрос. Я, конечно, не социолог, не церковник, но в любом случае следить за здоровьем нужно. Однако мужчины следят за ним меньше, чем женщины. Они чаще всего приходят, когда их за руку приводят жены», — отметил врач. Кроме того, в таких случаях, как правило, уже есть явные признаки проблем.

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Владислав Гладышев

Как привести мужчину на репродуктивную диспансеризацию Так как сподвигнуть вторую половину на поход к урологу-андрологу или репродуктивную диспансеризацию? «Этот вопрос девочки часто задают мамам. Его за руку сначала нужно отвести под венец, а потом к врачу. Наверное, это должна быть какая-то манипуляция. Но здесь я тоже не специалист», — отметил Гладышев.

Фото: David Oxberry/moodboard / www.globallookpress.com