Уролог Боханов развеял миф о профилактике рака простаты с помощью регулярного секса

Уролог Леонид Боханов из «Скандинавского Центра Здоровья» поделился с сайтом Lenta.Ru информацией о профилактике рака простаты. Специалист подчеркнул, что исследования не обнаружили убедительных доказательств связи между частотой эякуляций и снижением риска онкологических заболеваний предстательной железы.

«Риск рака простаты сильнее связан с возрастом и наследственностью», — отметил врач.

Он добавил, что предотвратить развитие заболевания помогают контроль веса, физическая активность, отказ от курения, снижение потребления алкоголя, правильное питание и соблюдение режима дня.

По словам уролога, при наличии гипертонии, диабета, ожирения или апноэ сна важно своевременно начать лечение и контролировать эти состояния, так как они сильнее влияют на прогноз, чем секс или частота эякуляций.