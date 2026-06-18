URA.RU: не всегда большой размер черешни является показателем ее качества

В разгар летнего сезона многие стремятся приобрести свежую черешню. Однако не всегда привлекательный внешний вид ягоды гарантирует ее качество и безопасность. В своей статье URA.RU рассказало, на что обратить внимание при выборе черешни, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

При выборе черешни важно помнить, что не всегда большой размер ягоды является показателем ее качества. Часто средняя ягода оказывается слаще и плотнее. Кроме того, следует избегать покупки недозрелой или обработанной химией черешни, так как она может нанести вред здоровью.

Признаки качественной черешни: — Цвет: спелая черешня имеет глубокий и насыщенный цвет, равномерный окрас без зеленых пятен. — Текстура: ягоды должны быть упругими на ощупь с плотной мякотью. Слишком мягкие или вялые плоды уже перезрели и начали портиться. — Аромат: качественная черешня пахнет насыщенно, с легкой косточковой терпкостью, даже через кожицу. — Плодоножка: у свежей черешни плодоножка остается зеленой, упругой и плотно прикрепленной к ягоде.

Лучше всего покупать черешню на проверенных рынках, в местных магазинах или крупных торговых точках с хорошей репутацией. Не стоит гнаться за самой низкой ценой — лучше искать золотую середину по стоимости и качеству. Местная черешня из южных регионов России обычно безопаснее импортной.