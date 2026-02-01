Умиравший мужчина двое суток провел без легких и пошел на поправку

Специалисты Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго создали систему для поддержания жизни человека без легких. Подключенный к ней пациент провел двое суток до успешной трансплантации донорского органа, сообщил журнал Med .

Модифицированную версию экстракорпоральной мембранной оксигенации создали в пандемию, чтобы помогать тяжелобольным пациентам. Она отличается от стандартной установки ЭКМО тем, что подключается напрямую к сердцу и работает даже в том случае, если легкие полностью удалены.

Решив испытать систему на очередном пациенте, врачи не рассчитывали на чудо. После гриппа у мужчины развился острый респираторный дистресс-синдром, септический шок, отказали сердце и почки. Ему удалили пораженные гноем легкие и для поддержания жизни оставили подключенным к аппарату, так как проводить пересадку при таких показателях нельзя.

В течение следующих 48 часов состояние пациента улучшилось: восстановилась функция почек, сердце самостоятельно заработало. Он поставил рекорд, ведь никто из предшественников не продержался на аппарате так долго. Врачи решили дать мужчине шанс и пересадили легкие. Он полностью поправился и спустя три года чувствует себя хорошо.

«Это доказывает, что легкие можно временно извлекать из организма на длительное время. Теоретически их можно лечить и возвращать обратно», — заявила трансплантолог Наташа Роджерс.

