Врач Каабак оценил применение органов животных в трансплантологии

Врач-трансплантолог Михаил Каабак в беседе с ИА НСН подчеркнул, что, хотя пересадка различных органов животных человеку возможна, такая процедура оправдана только в случае необходимости спасения жизни человека.

«Человеку, в целом, можно пересадить вообще все от них (животных - ред.), но речь сейчас идет только о сердце и легких, то есть о жизнеспасающих операциях», — сообщил собеседник.

Издание Nature Medicine сообщило о прорыве китайских врачей в области трансплантологии: впервые успешно проведена операция по пересадке легкого свиньи человеку. Пациентом стал 39-летний мужчина с погибшим мозгом. Этот случай дает надежду на то, что в будущем такие операции могут помочь людям, нуждающимся в донорских органах.