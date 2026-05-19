Умер заслуженный врач России Юрий Ревнивых

Заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер в Тюмени на 86-м году жизни после долгой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения.

Ревнивых называют создателем неврологической службы в городе. В 1969 году он стал одним из первых выпускников Тюменского медицинского института. Впоследствии 27 лет возглавлял городской госпиталь для ветеранов боевых действий.

«Для своих пациентов он был не просто врачом, а опорой, человеком, который вселял надежду даже в самые трудные минуты», — заявили в некрологе.

Он был кавалером ордена Дружбы, ветераном труда и отличником здравоохранения. Прощание с врачом состоится 20 мая.

Ранее в Омске скончался травматолог-ортопед Михаил Коробейников, у которого в феврале в Таиланде случился инфаркт спинного мозга. Парализованного врача перевезли в Россию, но спасти не смогли.