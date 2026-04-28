Умер врач из Омска, который перенес инфаркт спинного мозга на отдыхе в Таиланде

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Коробейников умер в Омской областной клинической больнице, куда его эвакуировали из Таиланда после инфаркта спинного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Врачу было 58 лет, из которых 30 он отдал областной детской больнице. В ней он не только лечил маленьких пациентов, но и воспитывал молодых коллег.

«Его чуткое отношение к пациентам, профессионализм, преданность медицине снискали глубокое уважение коллег и пациентов», — говорится в некрологе.

Родным и близким Коробейникова выразили соболезнования. О дате и месте прощания с доктором объявят дополнительно.

Парализовало врача в феврале. Тогда его сын сообщал журналистам, что его необходимо перевезти на Родину, но из-за проблем с коммуникацией это не получилось сделать сразу. За помощью Коробейников-младший обращался и в российское посольство.