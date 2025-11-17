Вирусолог Зуев рассказал об опасности штамма птичьего гриппа H5N5

В США зарегистрирован первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H5N5. Минздав страны сообщил, что житель штата Вашингтон был госпитализирован с симптомами гриппа в начале ноября. После анализов выяснилось, что у него вирус H5N5 — разновидность птичьего гриппа, ранее обнаруженная только у животных, написал сайт aif.ru .

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал о симптомах нового штамма. «Температура может повышаться до 39–40 градусов, общая слабость, боли в мышцах, боли в горле, насморк, заложенность носа, головные боли, сухой кашель, одышка, тошнота, рвота», — отметил врач.

Инкубационный период заболевания варьируется от 1–2 до 17 дней в зависимости от штамма. Новый штамм H5N5 особенно опасен для детей до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Передача вируса от человека к человеку происходит редко, основной риск представляют контакты с инфицированными птицами. «От человека к человеку птичий грипп передается редко, но легко передается при непосредственном контакте с зараженными птицами», — пояснил врач.

Зуев отметил, что риск пандемии остается минимальным из-за особенностей передачи вируса, который преимущественно циркулирует среди животных. Однако не исключил возможность завоза вируса в Россию через туристов, что требует повышенной бдительности со стороны санитарных служб.