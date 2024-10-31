Улыбка на миллион. Почему стоматологические услуги не могут стоить дешево

Реклама с очень низкими ценами на стоматологические услуги, когда пломбу предлагают поставить всего за тысячу рублей, — маркетинговый ход. Сначала клиентов завлекают приятной стоимостью, а затем обдирают как липку. Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова рассказала в интервью 360.ru, как не попасться на удочку недобросовестных клиник.

«Придя в клинику, вы никогда не найдете такую цену, потому что здесь не включено ничего, кроме как просто поставить пломбу. Но нам нужна анестезия, необходимо работать с увеличением, надо использовать качественные материалы разной плотности, разного оттенка. Важно иметь кисточки с красками, чтобы покрасить пломбу идеально. И, соответственно, такая пломба уже не может стоить тысячу», — предупредила врач.

Задача некоторых клиник, отметила стоматолог, особенно в эконом-сегменте, — это привлечь пациентов вкусной ценой, а дальше подключается работа опытных менеджеров-кураторов для того, чтобы продать дополнительные услуги, и цена этой пломбы уже выходит в 10 и более тысяч рублей. По мнению Мелеховой, это недобросовестное отношение к пациенту.