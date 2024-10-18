Стоматолог Ожерельев: жевательная резинка помогает снизить кислотность в полости рта

Руководитель стоматологического центра, стоматолог Николай Ожерельев рассказал о пользе жевательной резинки, несмотря на противоречивые мнения. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как сообщил медик, жевательная резинка увеличивает объем выделения слюны, что помогает снизить кислотность в полости рта. Кроме того, она укрепляет здоровье эмали, а также помогает вымыть кусочки еды между зубов.

Жевательная резинка с ксилитом, по словам Ожерельева, убивает до 75% вредоносных бактерий. Главное правило — использовать жвачку без сахара в течение 20 минут после еды.