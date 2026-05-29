Укус комара обернулся для орловчанки червем в глазу

Shot: в Орловской области у женщины извлекли из глаза червя после укуса комара

Паразитический червь поселился в глазу у женщины из Орловской области после укуса комара. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Пациентка обратилась к офтальмологу с покраснением, зудом и ощущением инородного тела под веком. Врач обнаружил у нее глазную форму дирофиляриоза и экстренно удалил паразита под местной анестезией.

Заражение происходит через укус инфицированного комара, а в группе риска находятся рыбаки, охотники и жители болотистых местностей. Женщина проживала именно в такой местности, где ее и укусило насекомое.

Ранее пресс-служба Минздрава Кировской области рассказала о подобном случае, когда врачи помогли пациентке, удалив из ее глаза паразита длиной около трех сантиметров.