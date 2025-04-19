Углеводы, жиры и белки. Стало известно, почему воду нельзя заменить чаем

Врач Новикова: чай — это полноценный продукт, им нельзя заменить воду

Чай является полноценным продуктом, в нем содержатся жиры, белки и углеводы. Об этом РИА «Новости» рассказала эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

«Чай — это продукт из растения. Он имеет также углеводы, жиры и белки. Они там есть в очень малом количестве, но они присутствуют», — отметила собеседница агентства.

Выпитый натощак чай не способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулированию пищеварения после сна, пояснила Новикова. Выпитая же утром вода вызывает на себя выброс ферментов из протоков ЖКТ, которые уже не участвуют в пищеварении.

«С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен», — добавила эндокринолог.

Чрезмерное употребление зеленого чая может снижать иммунитет, заявила нутрициолог Ольга Бурлакова. Напиток богат кофеином, который способен незаметно перегружать нервную систему, особенно у жителей мегаполисов, часто испытывающих стресс.