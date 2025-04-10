Врач Бурлакова: чрезмерное употребление зеленого чая может снижать иммунитет

Некоторые люди ошибочно полагают, что зеленый чай является безвредной заменой кофе, однако нутрициолог Ольга Бурлакова предупредила о возможных негативных последствиях его употребления для здоровья и даже личной жизни. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, напиток богат кофеином, который способен незаметно перегружать нервную систему, особенно у жителей больших городов, часто испытывающих стресс. Это может проявляться в виде повышенной раздражительности, проблем со сном и постоянной усталости, что негативно влияет на продуктивность и отношения с близкими.

«Не надо увлекаться зеленым чаем, он действительно, к сожалению, формирует снижение иммунитета», — заявила медик.

Кроме того, многие верят, что зеленый чай помогает похудеть, полагаясь на его мочегонные свойства. Однако эксперт напоминает, что важно различать пищу и воду: зеленый чай воспринимается организмом как еда, тогда как основную потребность в жидкости лучше удовлетворять водой.