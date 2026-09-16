Россиян призвали осторожно употреблять протеин

Протеиновые добавки можно употреблять умеренно, но важно следить за составом и регулярно сдавать анализы. Основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова посоветовала получать белок из творога, яиц и белого мяса, сообщает ИА НСН .

Кожевникова прокомментировала историю москвича, которому потребовались гемодиализ и пересадка почки после ежедневного приема белковых добавок и интенсивных тренировок. Она считает, что нельзя однозначно связывать этот случай только с протеином: на здоровье могли повлиять наследственность и общее состояние организма.

Эксперт отметила, что профессиональные спортсмены контролируют состояние почек и печени. Тем, кто употребляет протеин, она рекомендовала регулярно проходить обследования и учитывать возможные реакции на компоненты добавок, пишет RT.

Кожевникова посоветовала выбирать более понятные источники белка — творог, легкое белое мясо и яйца. По ее словам, некоторые люди могут не знать об аллергии на ингредиенты порошковых смесей. Она также предостерегла от избытка продуктов, которыми пытаются заменить белок: это может привести к повышению холестерина, давления и набору веса.