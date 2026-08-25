Россиянам объяснили, как распознать птичий грипп у человека

Симптомы птичьего гриппа у человека часто напоминают проявления обычного гриппа, но могут быть более выраженными. Об этом 360.ru сообщил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Главный признак — резкий подъем температуры до 39 и 40 градусов. К нему добавляются общая слабость, боль в мышцах и горле, насморк, головная боль, сухой кашель и одышка», — рассказал он.

Зуев добавил, что к симптомам также может прибавиться поражение ЖКТ в виде тошноты, рвоты, диареи и болей в животе.

Подробнее о том, как распознать птичий грипп у человека, чем опасно заболевание, как его лечить и как избежать заражения, читайте в нашем материале.