Ученый объяснил, как правильно есть продукты для продления жизни

Ученый из Университета Южной Калифорнии Вальтер Лонго перечислил главные принципы диеты долголетия, которая позволит значительно продлить жизнь. По его словам, нужно заменить мясо на рыбу и есть больше бобовых, сообщил New Scientist .

Лонго посоветовал соблюдать правило тарелки. Нерафинированные сложные углеводы должны составить 40-60% дневной калорийности, растительные жиры — 25-35%, растительная пища — 10-15%. Из продуктов ученый призвал налегать на бобы, зеленые овощи, орехи, рыбу, овес, фрукты, оливки и оливковое масло.

Он посоветовал не только изменить рацион, но и режим питания. Последний раз, по мнению Лонго, следует есть за три часа до сна и выдерживать перерыв до следующего приема пищи продолжительностью 12 часов.

Отказываться от мяса можно, оценив состояние своего здоровья, заявила диетолог, психолог Лидия Ионова. Она предупредила, что у женщин такая диета может спровоцировать железо-дефицитную анемию.