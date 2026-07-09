Ученый Борозденко развеял мифы о похудении с помощью хлорофилла и магния

Хлорофилл и магний нередко преподносятся как чудодейственные средства для снижения веса, но на самом деле их эффективность не доказана. Об этом в разговоре с сайтом «Вечерний Санкт-Петербург» заявил специалист Пироговского университета Денис Борозденко.

По словам эксперта, хлорофилл в составе биологически активных добавок не способствует сжиганию жира. Он советует употреблять обычные овощи и зелень, которые содержат не только хлорофилл, но и клетчатку, витамины и минералы. Бесконтрольный прием добавок может привести к побочным эффектам, например, к изменению цвета мочи и стула, отметила газета «Петербургский дневник».

Цитрат магния также не поможет похудеть, хотя и играет важную роль в работе нервной системы, способствует улучшению сна и обладает легким слабительным эффектом. Однако на жировые отложения он не влияет, заключил ученый.