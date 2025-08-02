Ученые забили тревогу из-за негативного влияния жары на человека

Жаркая погода пагубно влияет на мозг человека, усугубляя неврологические проблемы и провоцируя депрессию. Ученый, врач-невролог Санджай Сисодия из Университетского колледжа Лондона сообщил об этом Би-би-си .

Этот исследователь считается пионером в области изучения влияния изменения климата на мозг. Понаблюдав за пациентами и изучив большой массив научной литературы, он обнаружил ряд неврологических заболеваний, которые усугубляются повышением температуры и влажности воздуха. Среди них эпилепсия, деменция, синдром Драве, энцефалит и рассеянный склероз.

Мозг, объяснил Сисодия, выделяет тепло, организм прилагает много усилий для его охлаждения. Поэтому на фоне некоторых болезней, которые влияют на терморегуляцию тела, могут пострадать когнитивные способности.

«Мы не до конца понимаем, как это влияет на различные элементы сложной картины. Но мы можем представить это как часы, где все компоненты перестают работать должным образом», — сказал он.

Экстремальная жара влияет на барьер, который защищает мозг, делая его более проницаемым и увеличивая риск проникновения токсинов, бактерий и вирусов в мозговую ткань. Она подталкивает людей к более рискованному поведению, лишает сна, повышает уровень тревожности и риск суицида. Высокая температура воздуха также плохо сказывается на состоянии беременных и развитии нервной системы маленьких детей.

Россиян предупредили об аномально жарком августе. Выше нормы столбик термометра поднимется в Северо-Западном, Южном и части Центрального федеральных округов.