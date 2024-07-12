Ученые выявили молекулу, отвечающую за скорость похудения

Скорость похудения зависит от особого типа молекул. Результаты исследования японских ученых из Университета Кобе, которые пришли к таком выводу, опубликовал журнал Molecular Metabolism .

По мнению экспертов, быстрее худеют те люди, в чьем организме есть специфический белок и так называемая сигнальная молекула PGC-1α.

К такому заключению они пришли после экспериментов на мышах. Грызунов протестировали на скорость увеличения мышц, быстроту сжигания жира и уровень потребления кислорода в разных физических состояниях. Также исследования проводились с группой людей, страдающих диабетом второго типа и здоровых добровольцах.

Ранее врач-невролог Александра Москвичева объяснила, что употребление кисломолочных продуктов и овощей может способствовать похудению.