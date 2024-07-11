Диетолог назвал неочевидные продукты, помогающие при похудении

Употребление кисломолочных продуктов и овощей может способствовать похудению. Об этом заявила врач-невролог Александра Москвичева в беседе с RuNews24.ru .

Она отметила, что набор лишних килограммов — это многофакторная проблема, которая часто возникает из-за работы желудочно-кишечного тракта. По словам Москвичевой, при похудении следует включить в рацион кисломолочные продукты, они поддерживают нужную микрофлору в кишечнике.

Также врач назвала овощи полезными для сброса килограммов. Они помогают человеку долго испытывать чувство сытости. Их можно употреблять в любом виде.

По словам эксперта, худеющим следует отказаться от майонеза, масел и сметаны. Яркости блюдам можно придать с помощью специй, которые не только улучшают вкус, но и помогают лишний раз не солить продукты.

Ранее нутрициолог Александра Николаева заявила, что для избавления от лишнего веса нужно исключить из рациона сахар, чипсы и колбасные продукты. По ее словам, в похудении помогут физические нагрузки.