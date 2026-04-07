Ученые выявили фактор риска болезни Альцгеймера

Носители гена APOE4 могут столкнуться с изменениями в работе головного мозга задолго до появления проблем с памятью. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Aging .

Авторы работы отметили, что APOE4 считается одним из главных генетических факторов риска болезни Альцгеймера. В ходе экспериментов на мышах ученые установили, что этот ген запускает цепочку молекулярных изменений, в том числе усиливает выработку белка Nell2.

В результате этого нейроны уменьшаются в размере и становятся чрезмерно активными. При этом чем выше была такая гиперактивность в молодом возрасте, тем сильнее впоследствии проявлялись нарушения памяти.

Подобные изменения также могут затронуть гиппокамп. Ученые отметили, что эта область мозга играет ключевую роль в обучении и памяти.

Исследователи предположили, что ген APOE4 может ускорять процессы, напоминающие естественное старение мозга, из-за чего риск развития болезни Альцгеймера повышается. При этом дополнительные эксперименты показали, что снижение уровня белка Nell2 позволяет вернуть нейронам нормальные размер и активность даже во взрослом возрасте.

Ранее специалисты из Китая выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера у людей пожилого возраста с депрессией почти в пять раз выше по сравнению с их сверстниками, не страдающими от депрессивных расстройств.