Ученые узнали, что мораль можно «включать» и «выключать»

Китайские ученые из Университета науки и технологий и Педагогического университета Гуйчжоу пришли к выводу, что аморальное поведение и склонность к лицемерию имеют под собой четкую биологическую основу, а значит — поддаются коррекции. Результаты исследования опубликовал профильный журнал Cell Reports .

Исследователи сфокусировались на вентромедиальной префронтальной коре (vmPFC) — участке мозга, который отвечает за сопоставление наших внутренних знаний с реальными действиями. С помощью фМРТ ученые обнаружили: люди, которые ведут себя нечестно, при этом осуждая за это других, имеют аномально низкую активность в этой зоне.

По сути, их мозг физически «забывает» применить моральные правила к собственным поступкам, если они выгодны.

Таким образом, аморальность в глазах ученых выглядит не как осознанный выбор зла, а как биологический сбой в интеграции этических норм.

Следующим этапом эксперимента стало применение неинвазивной стимуляции (tTIS). Воздействуя на vmPFC добровольцев, ученые смогли напрямую влиять на их моральную последовательность.

Оказалось, что при изменении активности этого узла человек либо начинает судить себя строже, либо, напротив, становится более беспринципным.

Автор исследования профессор Хунвэнь Сун пришел к выводу, что мораль представляет собой активный биологический процесс. Значит, ее можно укреплять как навык или даже восстанавливать при нарушениях.

Это открытие может радикально изменить подход к воспитанию, судебной психиатрии и даже разработке искусственного интеллекта.

