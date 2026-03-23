Ученые выяснили, что воздействие полифторалкильных веществ может негативно влиять на костную ткань у детей

Ученые выяснили, что воздействие полифторалкильных веществ (PFAS) в раннем возрасте может негативно влиять на формирование костной ткани у детей и подростков, особенно у девочек. Об этом написал журнал ScienceDaily .

PFAS — это синтетические соединения, которые широко применяются в промышленности и повседневных товарах. Они практически не разлагаются в окружающей среде и способны накапливаться в организме человека, сообщили «Известия».

Эксперты проанализировали данные 218 подростков, за которыми наблюдали с момента рождения. Уровень PFAS в крови измеряли на разных этапах — при рождении, а также в возрасте трех, восьми и 12 лет. Плотность костной ткани оценивалась в 12 лет.

Результаты показали, что более высокий уровень перфтороктановой кислоты (PFOA) связан со сниженной плотностью костей предплечья. При этом влияние других соединений PFAS зависело от периода воздействия, что указывает на особую уязвимость отдельных этапов развития.

Ведущий автор исследования Джесси П. Бакли подчеркнула, что подростковый возраст критически важен для формирования прочной костной массы, от которой зависит риск переломов и развития остеопороза в будущем. Она считает, что снижение воздействия PFAS в ключевые периоды развития может стать важной мерой профилактики.

Полученные данные дополняют растущий массив доказательств того, что воздействие PFAS связано с долгосрочными последствиями для здоровья. Ученые подчеркивают необходимость контроля загрязнения питьевой воды и снижения использования подобных веществ в потребительских товарах.