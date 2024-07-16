Ученые выяснили, что «совы» умнее «жаворонков»

Новое исследование поставило под сомнение мнение о том, что поздний сон негативно влияет на продуктивность. Выяснилось, что те, кто ложится спать поздно, могут обладать более высокими когнитивными способностями, чем те, кто засыпает рано. Об этом сообщило The Guardian.

Исследователи из Imperial College London проанализировали данные более 26 тысяч человек из UK Biobank. Они изучали результаты в тестах на интеллект, рассуждение, время реакции и память. Участники также рассказали о продолжительности и качестве своего сна.

«Совы» продемонстрировали высокие когнитивные функции. А вот у «жаворонков» наблюдались самые низкие баллы в этих тестах. При этом ученые рекомендовали соблюдать индивидуальные биоритмы и придерживаться адекватной продолжительности сна.

Ранее косметолог Кнара Андрян заявила, что для здоровой кожи важно не только, сколько часов человек тратит на сон и насколько качественно он спит.