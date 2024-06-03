Косметолог Андрян рассказала, что для здоровой кожи необходим качественный сон

Чтобы кожа выглядела свежей и здоровой, важно не только, сколько часов спит человек, но и то, насколько качественно он спит. Об этом ИА «Пенза-Пресс» рассказала врач-дерматолог, косметолог Кнара Андрян.

По ее словам, спать нужно только по ночам. Потому что наш организм настроен таким образом, что именно в это время суток вырабатываются гормоны, необходимые для полноценного отдыха.

«Если не выспаться один раз — ничего страшного, просто будете чувствовать усталость в течение дня, но если недосыпание будет хроническим, то проблем с кожей и здоровьем не избежать», — отметила эксперт.

Она добавила, что хроническая усталость проявляется синяками под глазами. Кроме того, кожа становится тусклой и меняет цвет на землистый. Идеальное время для засыпания, подчеркнула косметолог, — около 22:00.