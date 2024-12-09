Ученые выяснили, что пить для снижения давления

Ученые из Колледжа Stikes Muhammadiyah Ciamis в Индонезии установили, что употребление томатного сока помогает контролировать кровяное давление. Результаты исследования опубликовали в журнале Vocational Nursing Science.

В исследовании участвовал пожилой доброволец с гипертонией, который кроме томатного сока не применял другие методы для контроля своего состояния. Пациенту давали полезный напиток дважды в день на протяжении трех дней. Это простое вмешательство помогло снизить кровяное давление.

Ученые отметили, что в томатах содержится большое количество витаминов. Калий помогает поддерживать осмотическое давление жидкостей организма, участвуя в регуляции водного и кислотно-щелочного баланса. Витамин С способен разжижать кровь, а витамин В обеспечивает нормальное кровоснабжение сердца.

Регулярное употребление томатного сока может стать полезным дополнением к традиционным методам лечения гипертонии.

Ранее гипертоникам посоветовали отказаться от соленых орехов. Также этот продукт вредно есть людям с болезнями почек и суставов.