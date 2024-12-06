Нутрициолог Манохина посоветовала гипертоникам отказаться от соленых орехов

Несмотря на неоспоримую ползу орехов: вместе с солью они становятся опасной смесью для людей с гипертонией, то есть повышенным артериальным давлением. Об этом «Газете.Ru » рассказала нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина.

Она объяснила, что этот продукт также вреден людями с болезнями почек и суставов, а также со склонностью к отекам. В противном случае состояние может серьезно усугубиться.

Врач добавила, что количество любых орехов должно ограничиваться 30 граммами в день, даже если они без соли. Потому что они очень калорийные и содержат много жиров, что может вызвать набор веса, добавил сайт KP.RU.