Ученые выяснили, что переход на средиземноморскую диету поможет увеличить продолжительность жизни

Исследователи установили, что следование определенным моделям питания может способствовать увеличению продолжительности жизни на несколько лет. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Science Advances (Sci Adv).

В ходе научной работы специалисты проанализировали, насколько пищевые привычки участников соответствовали пяти известным здоровым диетам: средиземноморской, DASH (для контроля давления), растительной, диете для снижения риска диабета и индексу альтернативного здорового питания (AHEI), добавила «Свободная пресса».

За период наблюдения, который длился более 10 лет, ученые сопоставили пищевые привычки, генетические особенности, связанные с долголетием, и показатели смертности.

Результаты показали, что переход на одну из указанных диет в возрасте 45 лет может увеличить ожидаемую продолжительность жизни. Наибольший прирост был связан с индексом AHEI: до 4,3 года у мужчин и 3,2 года у женщин. Средиземноморская диета и питание с акцентом на профилактику диабета также продемонстрировали заметный эффект.

Особое внимание в исследовании было уделено цельнозерновым продуктам, овощам и фруктам, которые показали наиболее устойчивую связь с долголетием.