Фармэксперт Милованова предупредила, что курение ослабляет эффективность некоторых лекарств

Курение может ослаблять или почти сводить к нулю действие нескольких групп лекарств. Об этом «Газете.Ru» рассказала фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Эксперт пояснила, что компоненты табачного дыма меняют всасывание, распределение, метаболизм и выведение препаратов. Никотин также повышает выброс адреналина, из-за чего растут давление, частота сердечных сокращений и уровень глюкозы в крови. Это влияет на терапевтический эффект и может усиливать побочные или токсические реакции.

По словам Миловановой, у курящих хуже работают противодиабетические средства, включая инсулин и метформин, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе бета-адреноблокаторы. Это может ухудшать течение диабета и повышать риск гипертонического криза, передает NEWS.ru.

Кроме того, у курящих на 30-50% снижается концентрация антипсихотиков и антидепрессантов в крови. Теофиллин при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких выводится быстрее, а варфарин хуже предотвращает образование тромбов. Быстрее разрушаются и бензодиазепины, из-за чего могут вернуться тревога и бессонница. Милованова добавила, что врач обычно корректирует дозировку, но безопаснее отказаться от курения.