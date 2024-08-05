Ученые случайно нашли дешевое средство от облысения

Ученые из Университета Шеффилда в ходе исследования выяснили, что присутствующий в организме сахар может предотвратить облысение у мужчин. Соответствующую статью опубликовали в журнале Frontiers in Pharmacology.

Выяснилось, что терапия с применением натурального сахара дала такой же эффект, как и уже известные методики лечения. К тому же у нее нет побочных эффектов. Средство усиливает приток крови к волосяным фолликулам, стимулируя рост волос.

Специалисты сделали открытие случайно, обратив внимание на заметно ускоренный рост волос в процессе заживления ран. Он активировался вокруг областей, содержащих 2dDR.

Предположив, что вещество стимулирует активность волосяных фолликул, ученые решили проверить его на мышах. Применение небольшой дозы 2-дезокси-D-рибозы помогло восстановить рост волос у грызунов.

Врач-трихолог Татьяна Варенова ранее рекомендовала наладить сон, чтобы снизить выпадение волос. Она объяснила, что отдых должен длиться не меньше восьми часов.