Трихолог Варенова посоветовала страдающим облысением ложиться спать на час раньше

Чтобы снизить интенсивность выпадения волос, нужно наладить свой сон. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-трихолог Татьяна Варенова.

Она объяснила, что поможет простой совет — ложиться на час раньше привычного времени. Однако при этом важно, чтобы на засыпание у человека уходило не больше 15 минут.

Как добавил «Петербургский дневник», отдых должен быть непрерывным и длиться не меньше семи или восьми часов. Полноценный сон допускает не больше одного пробуждения.

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