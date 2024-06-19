Трихолог Варенова посоветовала страдающим облысением ложиться спать на час раньше
Чтобы снизить интенсивность выпадения волос, нужно наладить свой сон. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-трихолог Татьяна Варенова.
Она объяснила, что поможет простой совет — ложиться на час раньше привычного времени. Однако при этом важно, чтобы на засыпание у человека уходило не больше 15 минут.
Как добавил «Петербургский дневник», отдых должен быть непрерывным и длиться не меньше семи или восьми часов. Полноценный сон допускает не больше одного пробуждения.
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