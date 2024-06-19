Трихолог Варенова посоветовала страдающим облысением ложиться спать на час раньше

Чтобы снизить интенсивность выпадения волос, нужно наладить свой сон. Об этом телеканалу « Санкт-Петербург » рассказала врач-трихолог Татьяна Варенова.

Она объяснила, что поможет простой совет — ложиться на час раньше привычного времени. Однако при этом важно, чтобы на засыпание у человека уходило не больше 15 минут.

Как добавил «Петербургский дневник», отдых должен быть непрерывным и длиться не меньше семи или восьми часов. Полноценный сон допускает не больше одного пробуждения.