Ученые РУДН нашли способ лечить устойчивый к терапии рак легких

Ученые РУДН совместно с коллегами из России и Китая предложили новый метод лечения аденокарциномы легкого — одного из самых распространенных видов рака, который часто не поддается стандартной терапии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Аденокарцинома легкого — наиболее частый тип злокачественных опухолей. У части пациентов с генными мутациями хирургия и химиотерапия неэффективны.

Исследователи дополнили лучевую терапию ингибиторами PCSK9 — препаратами, применяемыми при диабете и для снижения холестерина.

Ученые создали культуры агрессивных раковых клеток с помощью CRISPR/Cas9 и облучили их нейтронами и протонами в сочетании с ингибиторами. Эксперимент показал, что комбинированная терапия уничтожает мутантные клетки эффективнее традиционных методов.

Адронная терапия позволяет точечно воздействовать на опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Одна из авторов исследования Алена Ганцова пояснила, что облучение проводилось в Обнинске, и в обоих случаях результат оказался положительным.

Сейчас ученые переходят к экспериментам на животных, чтобы изучить механизмы иммунного ответа в живом организме.

Ранее врач заявил, что ранние признаки рака — усталость и слабость.