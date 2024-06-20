Ученые рассказали, о чем говорит громкий храп

NPJ DM: храпящие во сне мужчины больше склонны к гипертонии

Австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что громкий храп может указывать на опасные для жизни проблемы со здоровьем. Исследование опубликовали в научном журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

Исследователи сделали выводы, опираясь на результате ночного мониторинга, позволившего установить связь между храпом и состоянием организма. Проект длился девять месяцев, в нем участвовали две тысячи человек из разных стран мира.

По словам специалистов, между регулярным храпом во время сна и высоким кровяным давлением существует значительная связь.

«15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи. Этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией», — отметил доктор Бастьен Лечат.

По словам ученого, у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти в два раза выше по сравнению с тем, кто не храпит.

Реабилитолог Ольга Перевалова ранее предупредила, что молочные продукты могут вызывать храп у человека. Помимо этого, храп возникает из-за алкоголя, углеводистой, и соленой пищи.