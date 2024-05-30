Диетолог рассказал о провоцирующих храп продуктах

Диетолог Перевалова: употребление молочных продуктов вызывает храп

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Молочные продукты могут вызывать храп у человека. Об этом заявила реабилитолог Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, храп может возникать из-за еды, которая образует много слизи в носоглотке. Это ряженка, кефир, простокваша, молоко. Особенно в сочетании со сладкой пищей — йогурты, фрукты, ягоды и сухофрукты.

«Образовавшееся препятствие в виде слизи и местного воспаления приводит к тому, что проходимость дыхательных путей уменьшается, отсюда свист и храп», — сказала Перевалова.

Помимо этого, храп возникает из-за алкоголя, углеводистой, и соленой пищи.

Ранее пульмонолог Яна Исаева заявила, что храп может вызывать проблемы с сердцем и понижать либидо. Также в организме у храпящего человека может быть нарушение углеводов.

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