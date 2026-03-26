Ученые рассказали, как восстановить работу мозга после недосыпа

Специалисты смоделировали недосып в лаборатории, а затем в течение недели давали подопытным кофеин. Особое внимание они уделили гиппокампу, в том числе области CA2, которая играет важную роль в формировании социальной памяти — способности запоминать и узнавать знакомых людей.

Исследование показало, что нехватка сна нарушает синаптическую пластичность, то есть способность нейронов эффективно взаимодействовать друг с другом. Из-за этого ухудшались память и распознавание лиц. Однако после приема кофеина эти процессы частично возвращались к норме, а нарушения памяти становились менее выраженными.

Авторы работы объяснили, что такой эффект связан со способностью кофеина блокировать аденозиновые рецепторы. Именно это вещество накапливается во время бодрствования и подавляет активность мозга. Интересно, что при этом кофеин действовал избирательно и не вызывал чрезмерной стимуляции.

Исследователи подчеркнули, что кофе не может заменить полноценный сон. Тем не менее результаты показывают, что кофеин способен воздействовать на конкретные механизмы ухудшения памяти при недосыпе и мог бы использоваться для поддержки когнитивных функций.

