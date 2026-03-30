Ученые раскрыли комбинацию двух факторов, повышающих риск смерти на 83%

Международная группа ученых выяснила, что у людей с саркопеническим ожирением вероятность летального исхода выше на 83%. Результаты исследования опубликовал журнал Aging Clinical and Experimental Research (ACER) .

При саркопеническом ожирении у человека потеря мышечной массы происходит одновременно с увеличением жировой, особенно в области живота. Это состояние часто могут не заметить, но у него серьезные последствия — потеря самостоятельности, ухудшение качества жизни, повышение риска падений и развития хронических заболеваний.

Ученые проанализировали данные более 5,4 тысячи человек старше 50 лет. В рамках проекта ELSA за ними наблюдали в течение 12 лет.

«Мы показали, что простые методы могут использоваться для выявления саркопенического ожирения. Это важно, поскольку отсутствие единых критериев затрудняет диагностику и лечение», — заявил профессор геронтологии Тьяго да Силва Александре.

Ученые пояснили, что для мужчин порогом риска считается окружность талии более 102 сантиметров, а для женщин — 88. Еще один фактор –низкий индекс скелетной мышечной массы. При этом по отдельности эти показатели не так опасны. Кроме того, благодаря таким простым методам диагностики большинству людей можно помочь, если скорректировать питание и увеличить физическую активность.

Ранее невролог Татьяна Хребтова предостерегла людей с ожирением спать под включенный телевизор.