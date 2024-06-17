Ученые предупредили, к чему может привести кратковременный отказ от алкоголя

Plos: кратковременный отказ от алкоголя может привести к проблемам с кишечником

Кратковременный отказ от спиртных напитков может пагубно отразиться на здоровье людей, которые часто пьют. Об этом, как сообщил журнал Plos One , свидетельствуют данные исследования американского Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма.

Результаты эксперимента показали, что в кишечнике злоупотреблявших алкоголем людей во время прекращения приема горячительных напитков снизилось число полезных бактерий Akkermansia, Lachnospira, Roseburia, Fusicatenibacter и Lachnospiraceae. Кроме того, вследствие воздержания у них усилились симптомы тревоги и депрессии.

Подтвердить или опровергнуть возможность устранения этих негативных эффектов при длительном отказе от алкоголя могут только дальнейшие исследования, подчеркнули специалисты.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала алкоголь токсином, который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.