Россиянам назвали разрушающие кровеносную систему продукты

Эндокринолог Янг включила фастфуд, алкоголь и сахар в разрушители вен и артерий

В пищевой рацион россиян входят продукты, которые разрушают стенки кровеносных сосудов. Об опасности их чрезмерного употребления предостерегла врач-эндокринолог Екатерина Янг. Об этом сообщила «Российская газета» .

На первое место специалист поставила трансжиры, которые содержатся в фастфуде, полуфабрикатах, чипсах, концентратах супов, кетчупах и майонезах. При попадании в организм вредные вещества снижают синтез липида протагластина, который делает кровеносные сосуды эластичными, снижая риск возникновения тромбов.

Также не стоит злоупотреблять сахаром и его заменителями. Они повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь Янг назвала грозным токсином, который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.

Врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина посоветовала россиянам ежедневно употреблять в пищу не менее 500 граммов фруктов и овощей, чтобы содержащиеся в них витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка сократили всасывание холестерина. Также специалист призвала минимизировать употребление соли, так как ее избыток повышает артериальное давление.