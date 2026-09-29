Ученые Пермского политеха назвали боровики лидерами по содержанию белка

Ученые Пермского политехнического университета рассказали, какие грибы лидируют по содержанию белка, поддерживают иммунитет и полезны для зрения. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе университета.

Боровик (белый гриб) содержит четыре грамма белка на 100 граммов, что превосходит говядину и рыбу, а также богат калием, фосфором, железом и цинком. По словам доктора медицинских наук Нины Вишневской, боровики полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете. Это заслуга бета-глюканов, снижающих холестерин, и антиоксиданта эрготионеина, защищающего сосуды. Однако детям до семи лет грибы давать нельзя из-за хитина, который трудно усваивается.

Лисички почти не бывают червивыми благодаря хитинманнозе. Это вещество парализует насекомых и обладает антипаразитарными свойствами, поэтому его изучают как средство от гельминтов.