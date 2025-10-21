Ученые открыли связанный с зубами признак скорой смерти

Ученые из Сычуаньского университета выяснили, что многие пожилые люди перед смертью стремительно лишались зубов. Чаще всего этот предвестник кончины наблюдался у мужчин, сообщило РИА «Новости» .

Они проанализировали результаты медианного наблюдения за 8073 пациентами со средним возрастом 83 года продолжительностью 3,5 года. За это время умерли 5176 человек, или 64,1% от общего количества испытуемых.

Исследование указало на положительную линейную связь между ежегодной потерей зубов и смертностью: риск ухода увеличивался при быстром выпадении зубов. Чаще всего эта закономерность прослеживалась у женатых мужчин более молодого возраста с высоким уровнем образования.

Дело, по мнению ученых, не столько в зубах, сколько в общем состоянии организма. Их выпадение служило индикатором определенных физиологических и социально-экономических процессов.

Ранее западные ученые нашли способ избавиться от хронической боли. Они отключили определенные нейроны в парабрахиальном ядре мозга мышей.